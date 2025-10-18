Le Fameux Festival La fabrique d’une rentrée littéraire Les Franciscaines Deauville Deauville

Les Éditions Flammarion célèbrent leur 150e anniversaire aux Franciscaines. Que le Fameux Festival commence ! Le temps d’un week-end, une fabuleuse fête du livre se déploie avec la perspective des 150 prochaines années de rencontres, de lectures et d’idées neuves !

Trois romanciers au rendez-vous de cette table ronde, pour témoigner de cette expérience si particulière de publier au

moment de la fameuse rentrée littéraire. Vanessa Schneider est journaliste au journal Le Monde et auteure de « La peau dure ». Victor Jestin est romancier et auteur de « La mauvaise joueuse ». Julie Brafman est journaliste au journal Libération

et auteure de « Yann dans la Nuit ».

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Le Fameux Festival La fabrique d’une rentrée littéraire

Éditions Flammarion celebrates its 150th anniversary at Les Franciscaines. Let the Fameux Festival begin! Over the course of a weekend, a fabulous book festival unfolds, with the prospect of the next 150 years of encounters, readings and new ideas!

German : Le Fameux Festival La fabrique d’une rentrée littéraire

Die Éditions Flammarion feiern ihr 150-jähriges Jubiläum bei den Franziskanerinnen. Das berühmte Festival soll beginnen! Ein Wochenende lang entfaltet sich ein fabelhaftes Fest des Buches mit der Aussicht auf die nächsten 150 Jahre voller Begegnungen, Lesungen und neuer Ideen!

Italiano :

Éditions Flammarion festeggia il suo 150° anniversario a Les Franciscaines. Che il Festival Fameux abbia inizio! Nell’arco di un fine settimana, si svolge una favolosa festa del libro, con la prospettiva dei prossimi 150 anni di incontri, letture e nuove idee!

Espanol :

Éditions Flammarion celebra su 150 aniversario en Les Franciscaines. ¡Que comience el Festival Fameux! A lo largo de un fin de semana, se desarrolla una fabulosa fiesta del libro, con la perspectiva de los próximos 150 años de encuentros, lecturas y nuevas ideas

