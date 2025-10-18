Le Fameux Festival Le fameux duo Minalima & les aventures de Pinocchio Les Franciscaines Deauville Deauville

Le Fameux Festival Le fameux duo Minalima & les aventures de Pinocchio Les Franciscaines Deauville Deauville samedi 18 octobre 2025.

Le Fameux Festival Le fameux duo Minalima & les aventures de Pinocchio

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18 16:45:00

Date(s) :

2025-10-18

Les Éditions Flammarion célèbrent leur 150e anniversaire aux Franciscaines. Que le Fameux Festival commence ! Le temps d’un week-end, une fabuleuse fête du livre se déploie avec la perspective des 150 prochaines années de rencontres, de lectures et d’idées neuves !

Les Éditions Flammarion célèbrent leur 150ᵉ anniversaire aux Franciscaines. Que le Fameux Festival commence ! Le temps d’un week-end, une fabuleuse fête du livre se déploie avec la perspective des 150 prochaines années de rencontres, de lectures et d’idées neuves !

Avec Miraphora Mina et Eduardo Lima, les grands classiques de la littérature jeunesse se redécouvrent dans des éditions époustouflantes, illustrées et animées. Miraphora Mina et Eduardo Lima ont débuté leur collaboration artistique en 2001. Après avoir imaginé l’univers graphique des films Harry Potter™, ils ont fondé MinaLima™. Au cours des vingt

dernières années, ils ont développé la collection des Classiques illustrés, qui compte aujourd’hui dix contes et récits pour la jeunesse. Regorgeant d’illustrations somptueuses, de découpes en papier et d’animations spectaculaires, ces éditions

merveilleuses donnent vie aux plus grands récits de la littérature jeunesse.

La Chapelle. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Le Fameux Festival Le fameux duo Minalima & les aventures de Pinocchio

Éditions Flammarion celebrates its 150th anniversary at Les Franciscaines. Let the Fameux Festival begin! Over the course of a weekend, a fabulous book festival unfolds, with the prospect of the next 150 years of encounters, readings and new ideas!

German : Le Fameux Festival Le fameux duo Minalima & les aventures de Pinocchio

Die Éditions Flammarion feiern ihr 150-jähriges Jubiläum bei den Franziskanerinnen. Das berühmte Festival soll beginnen! Ein Wochenende lang entfaltet sich ein fabelhaftes Fest des Buches mit der Aussicht auf die nächsten 150 Jahre voller Begegnungen, Lesungen und neuer Ideen!

Italiano :

Éditions Flammarion festeggia il suo 150° anniversario a Les Franciscaines. Che il Festival Fameux abbia inizio! Nell’arco di un fine settimana, si svolge una favolosa festa del libro, con la prospettiva dei prossimi 150 anni di incontri, letture e nuove idee!

Espanol :

Éditions Flammarion celebra su 150 aniversario en Les Franciscaines. ¡Que comience el Festival Fameux! A lo largo de un fin de semana, se desarrolla una fabulosa fiesta del libro, con la perspectiva de los próximos 150 años de encuentros, lecturas y nuevas ideas

L’événement Le Fameux Festival Le fameux duo Minalima & les aventures de Pinocchio Deauville a été mis à jour le 2025-09-19 par OT SPL Deauville