Le Fameux Festival Tout sur les mères Les Franciscaines Deauville Deauville

Les Éditions Flammarion célèbrent leur 150e anniversaire aux Franciscaines. Que le Fameux Festival commence ! Le temps d’un week-end, une fabuleuse fête du livre se déploie avec la perspective des 150 prochaines années de rencontres, de lectures et d’idées neuves !

Les Éditions Flammarion célèbrent leur 150ᵉ anniversaire aux Franciscaines. Que le Fameux Festival commence ! Le temps d’un week-end, une fabuleuse fête du livre se déploie avec la perspective des 150 prochaines années de rencontres, de lectures et d’idées neuves !

Cette rentrée littéraire témoigne des difficultés et des joies que nous avons avec nos mères. C’est avec le philosophe Maxime Rovere, auteur de « Parler avec sa mère », que nous trouverons peut-être des pistes pour mieux parler avec elles !

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Le Fameux Festival Tout sur les mères

Éditions Flammarion celebrates its 150th anniversary at Les Franciscaines. Let the Fameux Festival begin! Over the course of a weekend, a fabulous book festival unfolds, with the prospect of the next 150 years of encounters, readings and new ideas!

German : Le Fameux Festival Tout sur les mères

Die Éditions Flammarion feiern ihr 150-jähriges Jubiläum bei den Franziskanerinnen. Das berühmte Festival soll beginnen! Ein Wochenende lang entfaltet sich ein fabelhaftes Fest des Buches mit der Aussicht auf die nächsten 150 Jahre voller Begegnungen, Lesungen und neuer Ideen!

Italiano :

Éditions Flammarion festeggia il suo 150° anniversario a Les Franciscaines. Che il Festival Fameux abbia inizio! Nell’arco di un fine settimana, si svolge una favolosa festa del libro, con la prospettiva dei prossimi 150 anni di incontri, letture e nuove idee!

Espanol :

Éditions Flammarion celebra su 150 aniversario en Les Franciscaines. ¡Que comience el Festival Fameux! A lo largo de un fin de semana, se desarrolla una fabulosa fiesta del libro, con la perspectiva de los próximos 150 años de encuentros, lecturas y nuevas ideas

