Le fameux Théâtre Déjazet accueille le Casse-Noisette de la RavenSquid Ballet Cie-Paris théâtre Déjazet PARIS

Casse-Noisette est un joyau du répertoire et la RavenSquid présente une version originale mêlant humour, féérie et brio technique. Un spectacle tous publics sur la partition incontournable de P.I. Tchaïkowski.L’histoire de Clara jeune fille rêveuse qui, un soir de Noël, reçoit un cadeau inattendu, un Casse-Noisette enchanté. Clara entame alors un voyage initiatique qui la conduira, en découvrant les premiers sentiments amoureux, vers l’âge adulte traversant un pays imaginaire empli de fantaisie et de personnages riches en surprise.

La RavenSquid Ballet Cie est une compagnie de danse émergente parisienne créée en 2021 par Grégory Cianci.

La troupe contribue au rayonnement du ballet de répertoire et la création néo-classique en France et à l’étranger, avec pour objectif premier de démocratiser cet art et le partager avec le plus grand nombre.

LE CASSE-NOISETTE DE LA RAVENSQUID revient en février 2026 pour une soirée exceptionnelle dans un lieu cuturel d’exception!!!

Le lundi 02 février 2026

de 20h00 à 21h45

payant

Billetterie en ligne ou achat sur place (dans la limite des places encore disponibles)

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 100 ans.

théâtre Déjazet 41 boulevard du Temple 75003 PARIS

https://www.dejazet.com/spectacles/casse-noisette-ballet/ ravensquid.compagnie@gmail.com



