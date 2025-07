LE FANTASTIC PIQUE-NIQUE SAS LOUIS MOREAU Beine

LE FANTASTIC PIQUE-NIQUE SAS LOUIS MOREAU Beine dimanche 14 septembre 2025.

LE FANTASTIC PIQUE-NIQUE

SAS LOUIS MOREAU 2 Grande Rue Beine Yonne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-09-14 11:00:00

fin : 2025-09-14 15:30:00

2025-09-14

Nous vous proposons une promenade dans le vignoble au cours de laquelle nous atteindrons une table dressée au milieu des vignes et partagerons un pique-nique tous ensemble.

Le départ se fera à la boutique du Domaine Louis Moreau. Il vous sera alors confié un plan pour arpenter un parcours de 3km aller et 3km retour. La randonnée sera guidée et commentée par un guide conférencier pour vous présenter le vignoble chablisien et plus particulièrement la vallée des Vau Ligneau que vous serez amenés à traverser.

L’itinéraire vous mènera au sein des vignes du domaine et vous découvrirez leur environnement, leur histoire et leur topographie. Attention cependant à prévoir des chaussures de marche adaptées. Il est possible de se rendre directement sur le lieu du pique-nique en voiture.

Durant le pique-nique, et le reste de l’après-midi, un challenge viticole, animé par Gial Tasting, vous sera proposé avec une dégustation sensorielle ludique, et un quizz. L’équipe qui aura marqué le plus de point se verra remettre une récompense. .

SAS LOUIS MOREAU 2 Grande Rue Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 69 44 boutique@louismoreau.com

