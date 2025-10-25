Le Fantastique Banquet Bastides en fête Domme

À l’occasion des Médiévales fantastiques de Domme, venez vivre une soirée unique autour d’un festin digne du Moyen Âge ! Rendez-vous le samedi 25 octobre dès 19h à la salle du Pradal à Domme

Un repas préparé et servi par des cuisiniers et serveurs en costume d’époque.

– Velouté de châtaignes

– Gâteau de saumon sur salade d’épinards

– Veau à la broche et purée de pois cassés

– Bugnes et crème à la rose

– Café et nougat

Boisson Hypocras Vin de Domme Jus de Pomme

Les convives sont invités à venir costumés pour plonger dans l’ambiance médiévale.

Le banquet sera clôturé par l’incroyable embrasement de la Porte des Tours. Un spectacle à ne pas manquer !

Places limitées. Réservations obligatoires au 05 53 31 71 00 ou sites.domme@gmail.com .

Le Pradal Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00 sites.domme@gmail.com

English :

Join us for a unique evening of medieval feasting at the Médiévales fantastiques de Domme!

Fantastic banquet menu: 45?

Entertainment throughout the meal for total immersion: musicians, jugglers, acrobats, fire-eaters, etc.

Reservations required.

German : Le Fantastique Banquet Bastides en fête

Erleben Sie anlässlich der Fantastischen Mittelaltertage in Domme einen einzigartigen Abend mit einem mittelalterlichen Festmahl!

Menü des fantastischen Festmahls: 45?

Animationen während des gesamten Essens für ein totales Eintauchen: Musiker, Jongleure, Akrobaten, Feuerschlucker, …

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Venite a godervi una serata unica di banchetti degni del Medioevo al Fantastico Festival Medievale di Domme!

Menu del banchetto fantastico: 45?

Intrattenimento durante tutto il pasto per un’immersione totale: musicisti, giocolieri, acrobati, mangiafuoco, ecc.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Le Fantastique Banquet Bastides en fête

¡Venga a disfrutar de una velada única con un banquete digno de la Edad Media en el Festival Medieval Fantástico de Domme!

Menú del banquete fantástico: 45?

Animaciones durante toda la comida para una inmersión total: músicos, malabaristas, acróbatas, tragafuegos, etc.

Reserva obligatoria.

