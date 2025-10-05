LE FANTASTIQUE VOYAGE DE CHOUKIPI – LABLASCENE Lablachere

LE FANTASTIQUE VOYAGE DE CHOUKIPI Début : 2025-12-21 à 11:00. Tarif : – euros.

Choupiki est un petit ours qui a décidé de partir à l’aventure à la recherche du Père Noël.Chaque année, Choukipi guette l’arrivée du Père Noël mais à chaque année, il fini par s’endormir et se réveille le matin avec ses cadeaux au pied du sapin, mais pas de Père Noël.Cette année, Choukipi a décidé que cela ne se passerait pas comme ça ! Alors il a préparé son baluchon et se prépare à un grand voyage : direction le Père Noël !A travers un grand livre géant animé, Choukipi va faire un fantastique voyage et rencontrer des personnages sympathiques mais aussi farfelus.Réussira-t-il à trouver le Père Noël ? Pour cela, il aura besoin de l’aide de ses amis les petits spectateurs.Un joli spectacle très visuel et magique pour petits et grands.Auteur(s) : Caroline DrotArtiste(s) : Caroline Drot

LABLASCENE 122 CHEMIN DU RIEUBLANQUET 07230 Lablachere 07