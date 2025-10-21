Le fantôme de la malédiction Le village Grignan

Le fantôme de la malédiction Le village Grignan mardi 21 octobre 2025.

Le fantôme de la malédiction

Le village Départ devant l'Office de tourisme Grignan Drôme

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

6-17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 15:00:00

fin : 2025-11-02 16:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-29 2025-11-01 2025-11-02

Un fantôme sème la désolation autour de lui et plonge le village dans la grisaille. Une seule solution retrouver la trace de ce fantôme et parvenir jusqu’au bout de l’histoire racontée par planète Guides. Adapté au jeune public.

Le village Départ devant l’Office de tourisme Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English :

A ghost sows desolation around him and plunges the village into gloom. There’s only one solution: find the ghost’s trail and follow the story told by Planet Guides. Suitable for young audiences.

German :

Ein Geist stiftet Verzweiflung und stürzt das Dorf in ein graues Loch. Es gibt nur eine Lösung: Du musst die Spur des Geistes aufnehmen und die Geschichte, die von planète Guides erzählt wird, bis zum Ende verfolgen. Geeignet für ein junges Publikum.

Italiano :

Un fantasma sta creando scompiglio e facendo sprofondare il villaggio nell’oscurità. C’è solo una soluzione: trovare le tracce del fantasma e seguire la storia raccontata dalle Guide del Pianeta. Adatto a un pubblico giovane.

Espanol :

Un fantasma está causando estragos y sumiendo al pueblo en la oscuridad. Sólo hay una solución: encontrar el rastro del fantasma y seguir la historia contada por los Guías del Planeta. Apto para el público infantil.

