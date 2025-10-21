Le Fantôme d’Henriette : Visite insolite théâtralisée Eyrignac Salignac-Eyvigues

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-28

2025-10-21 2025-10-28

Pour les vacances de la Toussaint, les Jardins d’Eyrignac proposent une visite originale qui conjugue subtilement frissons d’Halloween et découverte culturelle.

Guidés par un personnage costumé, les visiteurs parcourent les allées aux couleurs d’or et de brume, à la rencontre d’Henriette, figure légendaire de la famille d’Eyrignac. Ni trop effrayante, ni trop sage, cette visite théâtralisée invite à rêver entre histoires romantiques, légendes familiales et secrets botaniques.

Une manière originale de redécouvrir le domaine dans son écrin automnal, où le patrimoine se met en scène avec poésie. Idéale pour une sortie en famille, cette promenade mêle émotions, imaginaire et beauté des jardins.

Visite tout public sur réservation. .

Eyrignac Eyrignac et ses Jardins Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 99 71 contact@eyrignac.com

