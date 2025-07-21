Le faubourg Saint-Nicolas, entre lampions, liqueurs et cotillons

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Venez (re)découvrir l’ancien faubourg médiéval de mariniers et d’artisans regroupés autour de l’église.

Avec l’installation de l’École de Cavalerie au 18e siècle et la modernisation du quartier, les échoppes laissent place à de beaux hôtels particuliers. À l’issue de la visite, le Cercle de la Ville invite le groupe à s’initier à la Boule de Fort, un jeu unique en France, classé au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 14 novembre 2025 Visite guidée de 14h30 à 16h30. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

English :

Come and (re)discover the old medieval suburb of mariners and craftsmen clustered around the church.

German :

Entdecken Sie den alten mittelalterlichen Vorort der Schiffer und Handwerker, der sich um die Kirche herum gruppiert.

Italiano :

Venite a (ri)scoprire l’antico borgo medievale di barcari e artigiani raggruppati intorno alla chiesa.

Espanol :

Venga a (re)descubrir el antiguo barrio medieval de barqueros y artesanos agrupados en torno a la iglesia.

