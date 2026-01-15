Le Faune stepper Wattignies (Le) Nantes
Le Faune stepper Wattignies (Le) Nantes vendredi 13 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-13 20:00 –
Gratuit : oui Tout public
Musicien et performer live, Le Faune stepper est un jeune producteur de musique Dub- electro/Stepper de la région nantaise. Son énergie et ces mélanges de styles vous garantissent une vraie expérimentation musicale.
Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200
07 88 39 72 83
