Le (faux) Procès du Sel

Vendredi 28 novembre 2025 de 14h à 17h. Palais des Congrès d’Arles (salle Mistral) Arles Bouches-du-Rhône





Début : 2025-11-28 14:00:00

fin : 2025-11-28 17:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Spectacle-Enquête sur la salinisation et les changements en Camargue.

Ce projet est Lauréat du programme ERABLE Raconter le vivant pour agir, ce projet explore la salinisation en Camargue à travers une fiction territoriale le sel, accusé symboliquement, devient le point de départ d’un procès imaginaire réunissant habitants, chercheurs et acteurs locaux. L’équipe a mené une enquête participative cafés du sel, auditions et entretiens pour recueillir les voix camarguaises autour des transformations écologiques et sociales du territoire. Ce procès fictif, espace de dialogue et de co-construction, invite à penser collectivement l’avenir, à confronter visions et intérêts divergents, et à imaginer des réparations sous forme de trajectoires et scénarios d’adaptation face au changement climatique. Plus qu’un événement, il crée un récit commun et un moment de mobilisation territoriale autour du vivant. .

Palais des Congrès d’Arles (salle Mistral) Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 77 31 89

English :

Investigative show on salinization and changes in the Camargue.

German :

Show-Enquête über die Versalzung und die Veränderungen in der Camargue.

Italiano :

Mostra investigativa sulla salinizzazione e i cambiamenti nella Camargue.

Espanol :

Espectáculo de investigación sobre la salinización y los cambios en la Camarga.

L’événement Le (faux) Procès du Sel Arles a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme d’Arles