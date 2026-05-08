Le Fel

Le Fel en fête

Le Fel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Pétanque, randos, apéro/concert/repas dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Programme 2025 (à titre indicatif)

14h30 Concours de pétanque (5€/pers)

Château gonflable après-midi et début de soirée

16h30 Randonnée au départ de la salle des fêtes (5€/pers). 3 circuits ombragés (6,2kms avec dénivelé positif de 230m, 7kms avec dénivelé positif de 270m, 8kms avec denivelé positif de 270m) . Ravitaillement, départ de la salle des fêtes

Et après l’effort, le réconfort…..

19h30 Apéro Concert Repas pour bien terminer la journée !

Musique avec JP.Joumard

Repas réalisé avec les producteurs locaux (melon et jambon, cochon à la broche et aligot, fromage, dessert crème au chocolat (adulte 20€, enfant 13€). Pas de réservation possible

Buvette sur place .

Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 88 09 13 42 comitefel@laposte.net

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English :

Petanque, hikes, aperitifs/concert/dinners in a warm and friendly atmosphere!

L’événement Le Fel en fête Le Fel a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)