Le Fel en fête Le Fel
Le Fel en fête Le Fel samedi 4 juillet 2026.
Le Fel
Le Fel en fête
Le Fel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Pétanque, randos, apéro/concert/repas dans une ambiance conviviale et chaleureuse !
Programme 2025 (à titre indicatif)
14h30 Concours de pétanque (5€/pers)
Château gonflable après-midi et début de soirée
16h30 Randonnée au départ de la salle des fêtes (5€/pers). 3 circuits ombragés (6,2kms avec dénivelé positif de 230m, 7kms avec dénivelé positif de 270m, 8kms avec denivelé positif de 270m) . Ravitaillement, départ de la salle des fêtes
Et après l’effort, le réconfort…..
19h30 Apéro Concert Repas pour bien terminer la journée !
Musique avec JP.Joumard
Repas réalisé avec les producteurs locaux (melon et jambon, cochon à la broche et aligot, fromage, dessert crème au chocolat (adulte 20€, enfant 13€). Pas de réservation possible
Buvette sur place .
Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 88 09 13 42 comitefel@laposte.net
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English :
Petanque, hikes, aperitifs/concert/dinners in a warm and friendly atmosphere!
L’événement Le Fel en fête Le Fel a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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