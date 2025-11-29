Le Félibrige et ses Pionniers D81 Montée de Frigolet Tarascon

Le Félibrige et ses Pionniers

Samedi 29 novembre 2025 de 15h30 à 17h30. D81 Montée de Frigolet Abbaye Saint Michel de Frigolet Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:30:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29

L’Abbaye de Saint Michel de Frigolet accueille Valérie Siaud, Historienne de la Provence, Membre de l’Académie de Vaucluse & Film Arte ! En présence du Père Bernard Ardura, Président du Comité pontifical des sciences historiques !

A l’invitation de Michel Blanc, Président de l’association Frigolet Culture Patrimoine Nature, Valérie Siaud, historienne de la Provence et membre de l’Académie de Vaucluse, reconnue et écoutée, fait revivre pour nous la naissance du Félibrige avec une conférence le Félibrige et ses pionniers à l’Abbaye de Saint Michel de Frigolet ! En s’attachant plus particulièrement à l’action de Joseph Roumanille, de son fils spirituel Frédéric Mistral, auteur de Mireille et prix Nobel de Littérature et de Dom Xavier de Fourvière, chanoine prémontré de Saint-Michel de Frigolet, elle évoque le parcours et l’implication dans la culture provençale de Frédéric Mistral qui a passé quelques années à la petite école du monastère ! Invité aussi Le Père Bernard Ardura, Président émérite du Comité pontifical des sciences historiques, assistera à ce propos passionnant à bien des égards ! Un excellent moment en perspective pour cet événement en cette fin d’année à l’Abbaye de Saint Michel de Frigolet, avec à l’issue de la conférence une visite exceptionnelle de la bibliothèque de l’Abbaye ! .

D81 Montée de Frigolet Abbaye Saint Michel de Frigolet Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 70 07

English :

The Abbey of Saint Michel de Frigolet welcomes Valérie Siaud, Historian of Provence, Member of the Académie de Vaucluse & Arte Film! In the presence of Father Bernard Ardura, President of the Pontifical Committee for Historical Sciences!

German :

Die Abtei Saint Michel de Frigolet empfängt Valérie Siaud, Historikerin der Provence, Mitglied der Académie de Vaucluse & Film Arte! In Anwesenheit von Pater Bernard Ardura, Präsident des Päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaften!

Italiano :

L’Abbazia di Saint Michel de Frigolet accoglie Valérie Siaud, storica della Provenza, membro dell’Académie de Vaucluse e di Arte Film! Alla presenza di Padre Bernard Ardura, Presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche!

Espanol :

La abadía de Saint Michel de Frigolet recibe a Valérie Siaud, historiadora de Provenza, miembro de la Academia de Vaucluse y de Arte Film En presencia del Padre Bernard Ardura, Presidente del Comité Pontificio para las Ciencias Históricas

L’événement Le Félibrige et ses Pionniers Tarascon a été mis à jour le 2025-11-18 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)