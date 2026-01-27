Le féminisme change-t-il la vie ? MSH B, salle du conseil Rennes Mardi 10 février, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Camille Masclet, sociologue, présentera ses recherches autour de son ouvrage « Le féminisme en héritage » (PUF, 2025).

Ressurgie dans le sillage du mouvement #MeToo, cette question se pose à chaque grande vague de mobilisation féministe. Dans les années 1970, les mouvements féministes qui clament que « le privé est politique » aspirent précisément à changer la vie des femmes. Le corps, la sexualité, le couple, les tâches domestiques, l’éducation des enfants sont autant de sujets dont les féministes se saisissent alors pour les politiser. Les transformations sociales et politiques engendrées par ces mobilisations sont aujourd’hui connues et célébrées comme des acquis. Moins spectaculaires et plus difficiles à saisir, les révolutions intimes qu’elles ont entraînées à l’échelle individuelle sont davantage restées dans l’ombre.

Ces femmes sont-elles parvenues à se libérer de certains carcans grâce à leur engagement ? Quel écho la contestation du patriarcat a-t-elle eu sur leur sexualité et leurs relations de couple ? Comment ont-elles élevé leurs enfants ? Leurs filles et leurs fils sont-ils devenus féministes à leur tour ?

À partir d’une enquête sociologique inédite menée auprès de deux générations, ce livre examine l’empreinte laissée par la politisation du privé dans la vie de ces féministes ordinaires et celle de leurs enfants. Il offre une perspective nouvelle sur les effets à long terme de ce mouvement historique et sur sa contribution au changement social et à la transformation du genre, éclairant en retour les mobilisations féministes contemporaines.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-10T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-10T16:30:00.000+01:00

arenes-communication@listes.univ-rennes.fr

MSH B, salle du conseil 2 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



