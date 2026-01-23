Le Femme de Ménage Le Kimméridgien Chablis
Le Femme de Ménage Le Kimméridgien Chablis jeudi 5 février 2026.
Le Femme de Ménage
Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis Yonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 20:30:00
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Venez participer à la projection du film La Femme de Ménage à la salle Le Kimméridgien de Chablis. .
Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 47 53 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Femme de Ménage
L’événement Le Femme de Ménage Chablis a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois