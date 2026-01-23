Le Femme de Ménage Le Kimméridgien Chablis

Le Femme de Ménage

Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis Yonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Venez participer à la projection du film La Femme de Ménage à la salle Le Kimméridgien de Chablis. .

Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 47 53 95

L’événement Le Femme de Ménage Chablis a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois