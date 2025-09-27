Le Fermily du Bonheur Beaupuy

Lac de Beaupuy Beaupuy Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

La Fermily du Bonheur en non stop au lac de Beaupuy (à côté d’activague)

Au programme de la journée

rencontre avec les animaux de la ferme et d’autres surprises,

– activités sensorielles avec les animaux brossage et caresse

– balade avec nos amis à 4 pattes les boucs et les moutons

– ventes d’objets et collecte de dons

– activités complémentaires en don libre au profit des animaux. .

Lac de Beaupuy Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 91 37 55

English : Le Fermily du Bonheur

Fermily du Bonheur non stop at Lac de Beaupuy (near activague)

German : Le Fermily du Bonheur

La Fermily du Bonheur nonstop am See von Beaupuy (neben activague)

Italiano :

La Fermily du Bonheur non si ferma al Lac de Beaupuy (vicino ad Activague)

Espanol : Le Fermily du Bonheur

La Fermily du Bonheur sin escalas en Lac de Beaupuy (cerca de Activague)

