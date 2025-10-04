Le Fest Noz de Cheñch’Tu Salle des Fêtes Clohars-Carnoët
Salle des Fêtes Place de Nava Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04 01:00:00
Cheñch’tu fête son 13ème anniversaire et organise son désormais traditionnel fest noz. Pour cette occasion le groupe cloharsien a invité pour la première fois ses amies musiciennes de Gourin, les sœurs CADOU. Le plateau sera complété par les sonneurs GUIGO-FLAMMER, Franck GUYADER et Nina. Yves et Maurice chanteront dans la ronde.
De quoi satisfaire toutes les danseuses et tous les danseurs. .
Salle des Fêtes Place de Nava Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne
