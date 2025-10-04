Le Fest Noz de Cheñch’Tu Salle des Fêtes Clohars-Carnoët

Salle des Fêtes Place de Nava Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04 01:00:00

2025-10-04

Cheñch’tu fête son 13ème anniversaire et organise son désormais traditionnel fest noz. Pour cette occasion le groupe cloharsien a invité pour la première fois ses amies musiciennes de Gourin, les sœurs CADOU. Le plateau sera complété par les sonneurs GUIGO-FLAMMER, Franck GUYADER et Nina. Yves et Maurice chanteront dans la ronde.

De quoi satisfaire toutes les danseuses et tous les danseurs. .

Salle des Fêtes Place de Nava Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 07 23 87 72

