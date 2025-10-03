Le Festi Millebuis La grande roche Saint-Vallerin

Le Festi Millebuis

La grande roche La Grande Roche Saint-Vallerin Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 02:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Au programme de cette 3e édition qui célèbrera les 50 ans de l’appellation Crémant, dans un endroit magique de la Côte Chalonnaise du bon son pop/rock, du bon vin et un barbecue géant sous la lune ! .

La grande roche La Grande Roche Saint-Vallerin 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 04 30 contact@vigneronsdebuxy.fr

English : Le Festi Millebuis

German : Le Festi Millebuis

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Festi Millebuis Saint-Vallerin a été mis à jour le 2025-10-03 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II