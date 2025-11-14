Le Festi’coat sous chapiteau !

Keroza Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-14

La belle équipe du Festi’Coat organise un fest-noz et des concerts, le tout sous un grand chapiteau de cirque ! Vendredi Bagad Marionig Bro Ar Faoued, Jean-Charles Guichen, Mina Josso-Arhirid/Devan Morlon, Marjorie Drumel/Anaëlle Kergus, Sonerien Du et TekMao. Samedi, 19h Jahiner, Scarlett Skye, Manau et Dirty Rosie. .

Keroza Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 81 66 13 51

L’événement Le Festi’coat sous chapiteau ! Le Faouët a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan