Le Festi’coat sous chapiteau ! Le Faouët
Keroza Le Faouët Morbihan
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-14
La belle équipe du Festi’Coat organise un fest-noz et des concerts, le tout sous un grand chapiteau de cirque ! Vendredi Bagad Marionig Bro Ar Faoued, Jean-Charles Guichen, Mina Josso-Arhirid/Devan Morlon, Marjorie Drumel/Anaëlle Kergus, Sonerien Du et TekMao. Samedi, 19h Jahiner, Scarlett Skye, Manau et Dirty Rosie. .
Keroza Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 81 66 13 51
