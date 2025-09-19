Le Festin des mésanges La Condition Publique – Roubaix Roubaix

Le Festin des mésanges Vendredi 19 septembre, 19h00 La Condition Publique – Roubaix Nord

Réservation sur place pour les adhérents et adhérentes de la Condition Publique ou en ligne sur laconditionpublique.com

Début : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

La nature s’invite à table, venez la célébrer !

Alors que l’automne approche, les légumes murmurent aux mésanges qu’il est temps de faire la fête autour d’un repas convivial aux saveurs d’ici et d’ailleurs. Derrière les fourneaux et en salle, soixante jeunes du bac pro cuisine du lycée Lavoisier accompagnés par Florent Ladeyn, un chef sensible et engagé. Et dans l’assiette ? Des légumes des serres municipales de Roubaix.

Entrée : ceviche de légumes.

Plat : betterave rôtie.

Dessert : chou crème parfumée au foin.

Ce banquet : c’est une fête du vivant ! Parce que bien se nourrir, c’est choisir des légumes qui viennent de chez nous, qui poussent en ce moment et qui demandent moins d’eau et d’énergie à produire que de la viande. Manger local et végétal c’est semer de l’espoir : pour soi, pour la planète et pour demain.

Ce sera l’occasion aussi de visiter le bâtiment historique de la Condition Publique dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et de découvrir une exposition d’art contemporain nocturne jusqu’à 21h ce soir-là et d’autres surprises culturelles.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l'innovation et la transition d'un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

Venez partager un repas gourmand par le chef Florent Ladeyn. Légumes d’ici et saveurs du monde cuisinés et servis par les lycéens de Lavoisier. lille3000 fiesta

Ville de Roubaix