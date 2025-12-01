Le festin des Seigneurs au Moyen-Age Montreuil-Bellay
Le festin des Seigneurs au Moyen-Age Montreuil-Bellay vendredi 26 décembre 2025.
Le festin des Seigneurs au Moyen-Age
Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Début : 2025-12-26 14:00:00
fin : 2025-12-30 17:00:00
2025-12-26
Le château de Montreuil-Bellay a le plaisir de célébrer les fêtes de fin d’année avec une visite à thème. Du 26 au 30 décembre, découvrez le festin des Seigneurs au Moyen-Age .
Le guide raconte au coin du feu le choix des ingrédients, le secret de leur préparation et l’art de la dégustation .
Aliments ou médicaments ? Viande ou poisson ? Assis ou debout ? Gras ou maigre ? Cru ou cuit ?…
Et dégustation surprise en fin de présentation !
Du vendredi 26 au mardi 30 décembre 2025 de 14h à 17h. .
Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 33 06 cmbemail@gmail.com
English :
The Château de Montreuil-Bellay is pleased to celebrate the festive season with a themed tour. From December 26 to 30, discover: the feast of the Lords in the Middle Ages .
