Le festin des Seigneurs au Moyen-Age Montreuil-Bellay

Le château de Montreuil-Bellay a le plaisir de célébrer les fêtes de fin d’année avec une visite à thème. Du 26 au 30 décembre, découvrez le festin des Seigneurs au Moyen-Age .

Le guide raconte au coin du feu le choix des ingrédients, le secret de leur préparation et l’art de la dégustation .

Aliments ou médicaments ? Viande ou poisson ? Assis ou debout ? Gras ou maigre ? Cru ou cuit ?…

Et dégustation surprise en fin de présentation !

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 26 au mardi 30 décembre 2025 de 14h à 17h. .

English :

The Château de Montreuil-Bellay is pleased to celebrate the festive season with a themed tour. From December 26 to 30, discover: the feast of the Lords in the Middle Ages .

