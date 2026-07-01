Informations pratiques

Puisseguin

Le Festin des Souterrains au château de Roques

12 route de Roques Puisseguin Gironde

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Plongez dans une expérience hors du temps au cœur d’anciennes carrières d’extraction de pierre. À plusieurs mètres sous terre, dans les galeries sculptées par les siècles, découvrez un banquet insolite où vignes, pierres, patrimoine et gastronomie se rencontrent.

À l’abri des regards et du tumulte extérieur, laissez-vous envelopper par l’atmosphère unique des galeries souterraines lumières tamisées, pierre brute, échos feutrés et longues tablées conviviales créent un décor aussi fascinant qu’intimiste.

Tout au long de la soirée, un repas savoureux mettra à l’honneur des produits généreux et une cuisine chaleureuse, sublimés par ce cadre exceptionnel. Une parenthèse immersive et sensorielle, entre histoire et gourmandise, pour vivre un moment rare sous la pierre. .

12 route de Roques Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 69 56 contact@chateau-de-roques.fr

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English : Le Festin des Souterrains au château de Roques

L’événement Le Festin des Souterrains au château de Roques Puisseguin a été mis à jour le 2026-07-01 par Gironde Tourisme