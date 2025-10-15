LE FESTIN DES VENDANGES AU DOMAINE ALLEGRIA Caux

LE FESTIN DES VENDANGES AU DOMAINE ALLEGRIA

Pour célébrer la fin des vendanges, nous ouvrons exceptionnellement notre cave pour un dîner unique aux chandelles.

Le mercredi 15 octobre à 20h, Amélie Darvas, ex-cheffe étoilée du restaurant Aponem à Vailhan, signera un menu d’exception, mettant en lumière le végétal et les produits du terroir, accompagnés des vins d’Allegria.

Un moment rare et précieux, au cœur des cuves et barriques du domaine.

Menu 150 € avec accords mets et vins places limitées.

Réservez vite votre place.

Nous avons hâte de partager ce moment magique avec vous.

LE MENU

Olives Lucques, sésame et menthe

Tuile croustillante de lin blond, zeste de citron et fleur de sel

Aubergine confite et à la flamme au miso blanc

Les Hautes Lumières 2024 en magnum

_____________

Bonbon glacé à l’olive verte et menthe

Oeuf toqué travaillé brouillé et fumé, sirop de pamplemousse, cacao cru

Tartelette croustillante au pélardon, miel de bruyère blanche, huile d’olive et pollen

Velouté de potimarron, beurre noisette au café

Coussin de maïs violet, romarin, poudre de betterave

Le Bienveillant 2022 e

Cinsault Abuelo 2018

____________

Œuf mollet, crème de lard fumé,

spaghetti de courge butternut marinés au citron, huile de baies roses

Carignan Gourmand 2020

_____________

Volaille de l’Aveyron rôtie au romarin

Tombée de chou au gingembre et citron confit, jus de volaille

Cousu Main 2022 en magnum

La Belle Histoire 2020 en magnum

_____________

Poires pochées, espuma au sarrasin torréfié, sarrasin soufflé

____________

Pain maison au levain naturel et farines de blés anciens .

Lieu-dit Fontarèches Caux 34720 Hérault Occitanie

English :

To celebrate the end of the harvest, we’re exceptionally opening our cellar for a unique candlelit dinner.

German :

Um das Ende der Weinlese zu feiern, öffnen wir ausnahmsweise unseren Weinkeller für ein einzigartiges Candlelight-Dinner.

Italiano :

Per festeggiare la fine della vendemmia, apriamo eccezionalmente la nostra cantina per una cena unica a lume di candela.

Espanol :

Para celebrar el final de la vendimia, abrimos excepcionalmente nuestra bodega para una cena única a la luz de las velas.

