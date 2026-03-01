Le Festin d’Odin Un festin digne des guerriers du Nord Hangar 105 Rouen

Le Festin d’Odin Un festin digne des guerriers du Nord

Hangar 105 Allée François Mitterrand Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Prêt à festoyer comme un viking ? Installez-vous autour de grandes tablées et partagez un banquet inspiré des festins nordiques, avec de généreuses planches à partager.

– Concert live Marina Lys transportera vos âmes de guerriers au cœur des sagas nordiques

Lancer de haches pour réveiller le guerrier en vous

ᚱ Tirage de runes pendant le festin pour lire votre destin

2 boissons offertes pour trinquer comme au Nord

Samedi 28 mars à 20h Un seul service (places limitées).

Nous vous offrons la possibilité d’arriver à 19h00 pour une visite du parcours immersif avant le festin.

️ Tarif 85€/personne

Réservation en ligne obligatoire Aucune vente sur place.

*Veuillez noter que cette expérience est réservée aux personnes majeures + 18 ans. .

Hangar 105 Allée François Mitterrand Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Le Festin d’Odin Un festin digne des guerriers du Nord

L’événement Le Festin d’Odin Un festin digne des guerriers du Nord Rouen a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Rouen tourisme