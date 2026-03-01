Le Festin d’Odin Un festin digne des guerriers du Nord Hangar 105 Rouen
Le Festin d’Odin Un festin digne des guerriers du Nord Hangar 105 Rouen samedi 28 mars 2026.
Le Festin d’Odin Un festin digne des guerriers du Nord
Hangar 105 Allée François Mitterrand Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28 23:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Prêt à festoyer comme un viking ? Installez-vous autour de grandes tablées et partagez un banquet inspiré des festins nordiques, avec de généreuses planches à partager.
– Concert live Marina Lys transportera vos âmes de guerriers au cœur des sagas nordiques
Lancer de haches pour réveiller le guerrier en vous
ᚱ Tirage de runes pendant le festin pour lire votre destin
2 boissons offertes pour trinquer comme au Nord
Samedi 28 mars à 20h Un seul service (places limitées).
Nous vous offrons la possibilité d’arriver à 19h00 pour une visite du parcours immersif avant le festin.
️ Tarif 85€/personne
Réservation en ligne obligatoire Aucune vente sur place.
*Veuillez noter que cette expérience est réservée aux personnes majeures + 18 ans. .
Hangar 105 Allée François Mitterrand Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
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English : Le Festin d’Odin Un festin digne des guerriers du Nord
L’événement Le Festin d’Odin Un festin digne des guerriers du Nord Rouen a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Rouen tourisme