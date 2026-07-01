Informations pratiques

Ribagnac

Le festival à Mémère

Le moulin des gendres Ribagnac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Festival à Mémère débarque à Ribagnac pour une première édition placée sous le signe de la convivialité et de la fête ! Dans une ambiance chaleureuse et décalée, venez profiter d’une soirée musicale réunissant plusieurs univers fingerstyle avec Paul’s Fingers, pop-rock électro avec Jolie Môme, folk avec Selenite, avant de prolonger la soirée avec le DJ set de DJ Bogdan.

Restauration sur place avec un plat de mémère, buvette et bonne humeur garanties. Une soirée festive à partager entre amis ou en famille dans un cadre authentique.

Restauration et buvette sur place.

Soirée sur réservation ! .

Le moulin des gendres Ribagnac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 89 76 59 lefestivalmemere@gmail.com

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English : Le festival à Mémère

L’événement Le festival à Mémère Ribagnac a été mis à jour le 2026-07-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides