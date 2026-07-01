Le festival à Mémère Ribagnac
samedi 18 juillet 2026 · Ribagnac
Informations pratiques
Ribagnac
Le festival à Mémère
Le moulin des gendres Ribagnac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le Festival à Mémère débarque à Ribagnac pour une première édition placée sous le signe de la convivialité et de la fête ! Dans une ambiance chaleureuse et décalée, venez profiter d’une soirée musicale réunissant plusieurs univers fingerstyle avec Paul’s Fingers, pop-rock électro avec Jolie Môme, folk avec Selenite, avant de prolonger la soirée avec le DJ set de DJ Bogdan.
Restauration sur place avec un plat de mémère, buvette et bonne humeur garanties. Une soirée festive à partager entre amis ou en famille dans un cadre authentique.
Restauration et buvette sur place.
Soirée sur réservation ! .
Le moulin des gendres Ribagnac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 89 76 59 lefestivalmemere@gmail.com
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English : Le festival à Mémère
L’événement Le festival à Mémère Ribagnac a été mis à jour le 2026-07-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides