Le Festival Baroque de l’Adagio Thionville 30 août 2025 18:00

Moselle

Le Festival Baroque de l’Adagio 8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Maison de toutes les musiques, l’Adagio accueille son premier festival baroque ! Deux journées de concert consacrées au répertoire et aux instruments baroques, en compagnie de Sonia Wieder-Atherton, Salomé Gasselin, Benjamin Narvey, Hasnaa Bennani et Kevin Seddiki !Tout public

8 place Marie-Louise

Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

English:

Home to all kinds of music, Adagio hosts its first Baroque festival! Two days of concerts devoted to the Baroque repertoire and instruments, with Sonia Wieder-Atherton, Salomé Gasselin, Benjamin Narvey, Hasnaa Bennani and Kevin Seddiki!

German:

Als Haus aller Musiken veranstaltet das Adagio sein erstes Barockfestival! Zwei Konzerttage, die dem Repertoire und den Instrumenten des Barocks gewidmet sind, mit Sonia Wieder-Atherton, Salomé Gasselin, Benjamin Narvey, Hasnaa Bennani und Kevin Seddiki!

Italiano:

Come casa di tutti i tipi di musica, Adagio ospita il suo primo festival barocco! Due giorni di concerti dedicati al repertorio e agli strumenti barocchi, con Sonia Wieder-Atherton, Salomé Gasselin, Benjamin Narvey, Hasnaa Bennani e Kevin Seddiki!

Espanol:

Adagio, cuna de todas las músicas, organiza su primer festival barroco Dos días de conciertos dedicados al repertorio y los instrumentos barrocos, con Sonia Wieder-Atherton, Salomé Gasselin, Benjamin Narvey, Hasnaa Bennani y Kevin Seddiki

