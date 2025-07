Le festival Chés Wèpes s ’invite à la cabine lecture à la plage (Onival) Ault

Le festival Chés Wèpes s 'invite à la cabine lecture à la plage (Onival) Ault jeudi 24 juillet 2025.

Le festival Chés Wèpes s ’invite à la cabine lecture à la plage (Onival)

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Gratuit

Début : 2025-07-24 15:00:00

2025-07-24

Chés Wèpes , ce sont deux mots picards qui à eux seuls définissent l’esprit de ce festival à la fois bourdonnant, facétieux et surprenant ! Deux mots typiquement picards ! Chés se traduit par l’article défini les . Wèpe est un nom commun, masculin, d’origine germanique qui se traduit par guêpe ! Anne Mancaux, Valéricaine qui a reçu le prix de littérature picarde 2024, nous fait l’honneur de sa présence à la cabine lecture à la plage et viendra nous narrer des contes, des fables et des poèmes en picard… 0 .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 2 22 60 52 21 cecile.caels@gmail.com

