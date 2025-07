Le festival Côte à Côte 2025 à la bibliothèque… Spectacle Très Jeune Public Ault

Le festival Côte à Côte 2025 à la bibliothèque… Spectacle Très Jeune Public

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Gratuit

Début : 2025-07-26 11:00:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Le doudou conteur par Reynald Flory. Au détour d’une conversation avec son public, ce conteur de talent fera entrer petits et grands dans ses histoires, comme par enchantement. Captivant et envoutant, il nous embarque dans des mondes trépidants où les animaux parlent et où les méchants sont affreusement attachants. Des récits peuplés de héros ordinaires et d’épreuves participatives. Emotions douces et fortes garanties pour les oreilles des plus jeunes… 0 .

+33 2 22 60 52 21 cecile.caels@gmail.com

