Le festival d’Avignon s’invite à Valence ! – Cinéma Pathé Valence, 13 juin 2025 15:00, Valence.

Drôme

Le festival d’Avignon s’invite à Valence ! Cinéma Pathé 53 avenue de Romans Valence Drôme

Début : 2025-06-13 15:00:00

fin : 2025-06-13 21:00:00

2025-06-13

Le Collectif Manufacto et le cinéma Pathé renouvelle leur collaboration afin de vous proposer un événement festif et créatif !

Cinéma Pathé 53 avenue de Romans

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 892 69 66 96 valence.exploitation@pathe.fr

English :

The Collectif Manufacto and the Pathé cinema are renewing their collaboration to offer you a festive and creative event!

German :

Das Collectif Manufacto und das Kino Pathé erneuern ihre Zusammenarbeit, um Ihnen eine festliche und kreative Veranstaltung zu bieten!

Italiano :

Il Collectif Manufacto e il cinema Pathé rinnovano la loro collaborazione per offrirvi un evento festoso e creativo!

Espanol :

El Collectif Manufacto y el cine Pathé renuevan su colaboración para ofrecerle un evento festivo y creativo

