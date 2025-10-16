Le Festival de Cinéma « La Terre du milieu » Cinéma Jean Dujardin Lesparre-Médoc

Le Festival de Cinéma « La Terre du milieu » Cinéma Jean Dujardin Lesparre-Médoc jeudi 16 octobre 2025.

Le Festival de Cinéma « La Terre du milieu »

Cinéma Jean Dujardin 20 Rue du Palais de Justice Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-16

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Festival de Cinéma « La Terre du milieu » est un événement annuel unique en Médoc, qui invite à réfléchir ensemble, par le prisme du cinéma, à notre manière de vivre sur cette planète commune.

Cette première édition aborde le thème « Super Humain », en interrogeant la place que chacun peut occuper pour préserver son milieu de vie, ici et ailleurs.

Le festival explore les conséquences de nos choix de vie, de consommation et d’organisation sociale, tout en valorisant les petits gestes et les grandes idées qui peuvent changer le quotidien localement

Projections, débats, ateliers et rencontres rythmeront la semaine dans une ambiance chaleureuse et accessible.

Cérémonie d’ouverture vendredi 17 octobre à 20h15

Cérémonie de cloture dimanche 19 octobre à 19h30 au Centre culturel (CALM) .

Cinéma Jean Dujardin 20 Rue du Palais de Justice Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 59 27 57 associationetcterra@gmail.com

English : Le Festival de Cinéma « La Terre du milieu «

German : Le Festival de Cinéma « La Terre du milieu «

Italiano :

Espanol : Le Festival de Cinéma « La Terre du milieu «

L’événement Le Festival de Cinéma « La Terre du milieu » Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Médoc-Vignoble