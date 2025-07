Le festival de Confolens se délocalise Rue des Charrières Aigre

Le festival de Confolens se délocalise Rue des Charrières Aigre dimanche 10 août 2025.

Le festival de Confolens se délocalise

Rue des Charrières Parc des Charmilles Aigre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

La ville a le plaisir d’accueillir le groupe Dhoa venu tout droit d’Inde, en avant première du festival de Confolens.

.

Rue des Charrières Parc des Charmilles Aigre 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 10 56

English :

The town is delighted to welcome the Dhoa group from India, as a preview of the Confolens festival.

German :

Die Stadt freut sich, die Gruppe Dhoa aus Indien als Vorpremiere des Festivals in Confolens begrüßen zu dürfen.

Italiano :

La città è lieta di accogliere il gruppo Dhoa, direttamente dall’India, come anteprima del festival di Confolens.

Espanol :

La ciudad se complace en acoger al grupo Dhoa, venido directamente de la India, como anticipo del festival Confolens.

L’événement Le festival de Confolens se délocalise Aigre a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente