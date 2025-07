Le festival de Kermoroc’h Burzhud Kermoroc’h

Le festival de Kermoroc’h Burzhud Kermoroc’h dimanche 13 juillet 2025.

Le festival de Kermoroc’h Burzhud

Kermoroc’h Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 15:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Venez assister au dimanche à la Vallée du Perrier ! Burzhud est un quartet d’artistes mêlant leur voix et leur musique afin d’explorer ensemble, la musique d’ici et ailleurs, de la Bretagne à Cuba, en passant par l’Inde. Trompette, percussions du monde et tablas, orgue et contrebasse enchanteront la Vallée du Perrier… .

Kermoroc’h 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 40 83 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le festival de Kermoroc’h Burzhud Kermoroc’h a été mis à jour le 2025-07-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol