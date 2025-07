Le festival de Kermoroc’h Santa Maria ! Kermoroc’h

Le festival de Kermoroc’h Santa Maria ! Kermoroc’h samedi 12 juillet 2025.

Le festival de Kermoroc’h Santa Maria !

Kermoroc’h Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 17:30:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Venez assister au samedi à la chapelle de Langouerat ! Santa Maria est une comédie présentée par la compagnie Via Cane ; un camelot vendeur d’objets et de cartes marines, à l’instar de Christophe Colomb, se prétend ancien marin du Santa Maria, le voilà qui va raconter la véritable histoire de la traversée ! Un spectacle épique et interactif qui ravira les petits et les grands. Suivi d »un concert orgue, bombarde, trompette et flûte traversière. .

Kermoroc’h 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 40 83 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le festival de Kermoroc’h Santa Maria ! Kermoroc’h a été mis à jour le 2025-07-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol