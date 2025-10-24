LE FESTIVAL DE LA SOUPE 2025 Florac Trois Rivières

LE FESTIVAL DE LA SOUPE 2025 Florac Trois Rivières vendredi 24 octobre 2025.

LE FESTIVAL DE LA SOUPE 2025

Village Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-24

Pendant ces deux jours de parenthèse enchantée, de la musique, des spectacles, des animations, des surprises vous attendent. Et nous, on vous espère nombreux-ses à la Soup’Machine pour éplucher et cuisiner toutes les soupes que vous voudrez !Retrouvez les actualités du festival sur leur site internet www.festivaldelasoupe.fr .

On ira soup’au pois-radis !

Un peu de douceur dans ce monde de brutes, et des chansons pour s’alléger du poids du monde… On a bien mérité une t’ite soupe au pois-radis, non ? Mais attention ! A chacun son pois-radis ! Pas question d’imposer une recette unique, c’est pas notre genre ! Nous, on aime toujours les mélanges improbables et le délice des rencontres inattendues. Du moment que ça chante et qu’on se sent bien, tout est possible !

Midi et soir, c’est Apérisoupe, temps fort pour les braises de l’enfer qui s’invitent dans les boisinières et réchauffent les cœurs et les soupes que VOUS aurez préparées. Nos anges bénévoles et nos diablotins complices guideront vos pas jusqu’aux bols, programmes et plans de ville pour que la fête vous soit douce et facile. Et comme dans tout pois-radis qui se respecte, ripailles et nectar à volonté !

Pendant ces deux jours de parenthèse enchantée, de la musique, des spectacles, des animations, des surprises vous attendent. Et nous, on vous espère nombreux-ses à la Soup’Machine pour éplucher et cuisiner toutes les soupes que vous voudrez ! Profitez-en pour écrire les chansons que vous glisserez dans le chaudron magique de Gérald, notre fil rouge et crieur sur les toits… Elles vous seront restituées au centuple !

La fête de la Soupe, c’est gratuit. Et c’est surtout une fête qui n’existe pas (un peu comme le pois-radis, finalement..) si vous ne faites pas de soupes ! Alors, c’est le moment de s’envoler vers des sommets culinaires et créatifs !

Retrouvez les actualités du festival sur leur site internet www.festivaldelasoupe.fr .

Village Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie lesgensdelasoupe@gmail.com

English :

During these two days of enchanted interlude, music, shows, entertainment and surprises await you. And we hope you’ll join us at the Soup Machine to peel and cook all the soups you want! Find out more about the festival on their website www.festivaldelasoupe.fr .

German :

Während dieser zwei Tage erwarten Sie Musik, Aufführungen, Animationen und Überraschungen. Und wir hoffen, dass viele von Ihnen die Soup?Machine besuchen, um alle Suppen zu schälen und zu kochen, die Sie wollen!Aktuelle Informationen zum Festival finden Sie auf der Website www.festivaldelasoupe.fr .

Italiano :

Durante questa incantevole parentesi di due giorni, vi aspettano musica, spettacoli, intrattenimento e sorprese. E speriamo di vedervi numerosi alla Soup Machine per sbucciare e cucinare tutte le zuppe che volete! Per saperne di più sul festival, visitate il sito web www.festivaldelasoupe.fr .

Espanol :

Durante este paréntesis encantado de dos días, te esperan música, espectáculos, entretenimiento y sorpresas. Y esperamos veros a muchos en la Máquina de Sopas para pelar y cocinar todas las sopas que queráis! Más información sobre el festival en su página web www.festivaldelasoupe.fr .

L’événement LE FESTIVAL DE LA SOUPE 2025 Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-09-04 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes