Informations pratiques

Florac Trois Rivières

LE FESTIVAL DE LA SOUPE 2026

Village Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-23

Voici notre leitmotiv pour l’édition 2026 ! Un petit détournement qui sonne comme un rappel de nos valeurs car plus que jamais, nous souhaitons être attentifs aux autres et à ce que les rencontres soient douces et crémeuses, comme un potage onctueux et accueillant. Une volonté d’être ensemble qui passe aussi par cette proposition de nouveau format, réconfortant comme peut l’être un velouté.

« Velouté vigilants, velouté d’être ensemble ! »

Voici notre leitmotiv pour l’édition 2026 ! Un petit détournement qui sonne comme un rappel de nos valeurs car plus que jamais, nous souhaitons être attentifs aux autres et à ce que les rencontres soient douces et crémeuses, comme un potage onctueux et accueillant. Une volonté d’être ensemble qui passe aussi par cette proposition de nouveau format, réconfortant comme peut l’être un velouté doux et moelleux !

Alors, soyons vigilants à garder l’esprit ouvert et curieux des mélanges car la fête de la soupe c’est vous, c’est nous, c’est tout le monde ENSEMBLE !

Programmation à venir. .

Village Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie lesgensdelasoupe@gmail.com

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English :

Here’s our theme for the 2026 edition! A slight twist that serves as a reminder of our values, because now more than ever, we want to be mindful of others and ensure that our encounters are gentle and creamy, like a smooth and comforting soup. This desire to be together is also reflected in this new format—as comforting as a velouté can be.

L’événement LE FESTIVAL DE LA SOUPE 2026 Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-09-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes