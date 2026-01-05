Le Festival de l’apprendre à l’université de Rennes Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Rennes Mercredi 21 janvier, 15h00 Ille-et-Vilaine

Le Festival est un rdv annuel mondial pour apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. L’université de Rennes propose un parcours autour de l’apprentissage, de la créativité.

### Le Learning Planet Festival

Chaque année, à l’occasion de la **Journée internationale de l’Éducation** (24 janvier), l’Institut organise le LearningPlanet Festival, en partenariat avec l’UNESCO et des centaines d’organisations pionnières dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la science, de l’impact social et environnemental, ainsi qu’avec des milliers d’étudiants et jeunes militants du monde entier.

Déclinaison en France du LearningPlanet Festival, le **Festival de l’Apprendre** est ancré sur le territoire français à travers des initiatives locales et des villes ambassadrices qui font le succès du Festival en France.

### Le Festival de l’apprendre à l’université de Rennes

L’université de Rennes, via le Service Universitaire de Pédagogie et des TICE, propose le **mercredi 21 janvier à partir de 15h** une demi-journée ouverte aux personnels, aux étudiant·es et au grand public pour explorer différentes manières d’apprendre : par le corps, la rencontre, l’imaginaire et la compréhension de soi.

Cet après-midi pluridisciplinaire propose un parcours d’ateliers créatifs, cognitifs et corporels autour de l’apprentissage, de la créativité et du soin. Les participants seront invités à imaginer, se rencontrer et pratiquer, expérimentant ainsi de nouvelles façons d’apprendre.

L’événement illustre la volonté de l’université de Rennes, université ouverte et inclusive, de partager ses savoirs et d’apprendre des autres, créant ainsi un espace d’échanges entre étudiants, personnels universitaires et grand public.

### Des activités dans le thème du Festival 2026

Elles permettent de :

– développer le soin de soi (connaissance de ses stratégies d’apprentissage, créativité, bien-être corporel),

– de favoriser le soin des autres (coopération, écoute, co-construction),

– de stimuler le soin de la planète (imagination collective, réflexion sur les métiers de demain et projets écoresponsables dans le FABLAB).

### Programme détaillé :

**15h00 – 15h30 : Un pro du futur, Et si on inventait les métiers de demain… ensemble ?**

Avec ‘Un pro du futur’, en binôme, choisissez une carte d’un nouveau métier, et improvisez une présentation en 3 minutes chrono. Pas de temps pour réfléchir, juste de l’audace et de la créativité !

**15h35 – 16h05 : Biographie d’un objet du quotidien, Et si un simple objet pouvait devenir le héros d’une histoire ?**

Dans cet atelier, vous choisissez un objet du quotidien… puis vous lui inventez une vie. D’où vient-il ? Que pense-t-il ? Qu’a-t-il traversé ? Quels rêves a-t-il pour l’avenir ?

**16h10 – 16h40 : Dans la tête de l’apprenant, un voyage au cœur du cerveau.**

Que vous soyez étudiant, parent, enseignant ou simplement curieux, cet atelier vous permettra de découvrir ce que les sciences cognitives nous apprennent aujourd’hui sur le fonctionnement du cerveau et comment cela peut transformer nos façons d’apprendre.

**16h45 – 17h15 : Écouter autrement, l’atelier des 4 chaises.**

Apprendre à écouter pour mieux comprendre et grandir ensemble ! Et si écouter devenait une aventure ? L’atelier des « 4 chaises » transforme l’écoute en un acte de rencontre – avec soi, avec l’autre, et avec le groupe.

**17h20 – 17h50 : Chorégraphie de l’apprentissage.**

Apprendre à créer et apprendre une chorégraphie quel que soit son niveau, en se reposant sur la mémoire et la créativité collective.

**17h55 – 18h25 : Doing nothing.**

Prendre conscience de ses capacités spontanées de créativité, seul.e ou en groupe, à partir de la contrainte du vide et de l’inconnu.

**De 15h à 18h30 :**

– **Atelier création en continu au Teaching Lab** avec les matériels disponibles pour de la coutute, fabrication de badge, découpe laser, transfert d’image/photo…

– **Jeux pédagogiques** dans le hall du PNRB, découvrez et jouez à des jeux conçus par des étudiant.es et enseignant.es.

https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/989797?lang=fr

Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B 263 Avenue du Général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



