Le Festival de l’audace Maison de l’environnement Magny-les-Hameaux

Informations pratiques

Magny-les-Hameaux

Le Festival de l’audace

Maison de l’environnement 6 Rue Haroun Tazieff Magny-les-Hameaux Yvelines

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif du pass pour les 5 pièces du week-end

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 15:00:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04

Le Festival de l’audace est un festival de théâtre amateur se déroulant sur un week-end à Magny-les-Hameaux. 5 compagnies de très bon niveau ont été sélectionnées pour leur créativité, leur inventivité et leur audace !

.

Maison de l’environnement 6 Rue Haroun Tazieff Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France festival.audace@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festival de l’audace is an amateur theater festival held over a weekend in Magny-les-Hameaux. Five high-caliber theater companies have been selected for their creativity, inventiveness, and boldness!

L’événement Le Festival de l’audace Magny-les-Hameaux a été mis à jour le 2026-09-04 par Conseil Départemental des Yvelines