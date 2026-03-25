Le Festival de l’Empowerment X Find Yourself La Maison des Canaux Paris

Pour sa 6ᵉ édition, Find Yourself pose ses valises à la Maison des Canaux les 28 et 29 mars 2026 !

Au programme :

Vendredi 27 mars :

• Une soirée de lancement avec un défilé inclusif mettant en lumière la diversité des corps, des styles et des parcours, suivie d’un DJ set.

> Inscription gratuite

4 tables rondes :

Samedi 28 mars :

• Femmes & IA : quelles opportunités et quels dangers pour les femmes ? Avec Yasminatou LASSISSI, Gabriela Del Barco, Marie Couvé.

• Pop culture : Tanaland, féminisme 2.0 ou repli communautaire ? Avec Anaïs Loubère.

Dimanche 29 mars :

• Justice sociale : la justice sociale commence-t-elle par la convergence des luttes ? Avec Rokhaya Diallo, Sonia BARNAT, Chiara Kahn.

• Entrepreneuriat : entreprendre est-il toujours un levier d’émancipation ? Avec Cannelle DANZELLE, Sandrine SOPHIE et Yasmine Boheas.

> Inscription gratuite

Et tout au long du week-end :

Un marché des créatrices pour soutenir l’artisanat et l’entrepreneuriat féminin.

Des ateliers thématiques : tout au long du week-end, participez à des sessions interactives pour débattre, apprendre et créer ensemble.

Une exposition permanente pour plonger dans l’héritage des luttes féministes à travers un parcours visuel inspirant.

Du 27 au 29 mars, découvrez le festival de l’Empowerment, un festival féministe et inclusif qui met en lumière les femmes et minorités de genre en leur donnant la parole sur des sujets de société pour lesquels iels sont encore trop peu vu•e•s et entendu•e•s.

Du vendredi 27 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

vendredi

de 19h30 à 23h00

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-29T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-27T19:30:00+02:00_2026-03-27T23:00:00+02:00;2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T18:00:00+02:00;2026-03-29T10:00:00+02:00_2026-03-29T18:00:00+02:00

La Maison des Canaux 6 Quai de la Seine 75019 Paris



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