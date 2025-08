Le Festival de l’Espoir Duras

Le Festival de l’Espoir Duras vendredi 19 septembre 2025.

Le Festival de l’Espoir

Parc du Château de Duras Duras Lot-et-Garonne

Et si on faisait la fête pour une belle cause ??!

Le Festival de l’Espoir revient les 19, 20 et 21 septembre 2025 !??

Trois jours de musique, de partage, d’émotions et de solidarité pour soutenir les enfants malades et en situation de handicap. Un rendez-vous qui fait du bien… à tout le monde ! ??

Au programme

??Vendredi 19 septembre NIGHT EVENT One night event

Une soirée électro qui va faire vibrer les cœurs et les enceintes ! DJ sets, bandas, food & drinks dans une ambiance de folie.

Entrée gratuite Ouverture à 18h.

??Samedi 20 septembre Les Années 80 La Tournée

Lio, Plastic Bertrand, Sloane, Boris… et tant d’autres vous attendent pour un show feel good et ultra festif, suivi d’un grand feu d’artifice. Entrée 20€ (gratuit -12 ans) Ouverture à 18h.

??Dimanche 21 septembre ENRICO MACIAS EN CONCERT Une parenthèse musicale pleine de tendresse avec Enrico Macias .

Parc du Château de Duras Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 71 18 contact@lesrecoltesdelespoir.fr

