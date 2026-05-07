Tuchan

LE FESTIVAL DE THÉÂTRE DE SÉGURE A 10 ANS PANIQUE DANS LE SEIZIÈME !

Place de la République Tuchan Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Quand le seizième arrondissement se révolte et prend des airs de barricades parce qu’un centre d’hébergement d’urgence va ouvrir ses portes.

Tout commence par une réunion d’information chahutée, dont deux sociologues sont les témoins directs. Une multitude de personnages, habitants furieux ou inquiets, s’offrent alors au regard des chercheurs, méticuleux analystes des mécanismes à l’oeuvre au cœur des quartiers les plus riches de Paris.

De Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot.

Mise en scène Anne Veyry, David Ruellan et Béatrice Vincent

Avec Anne Veyry, David Ruellan et Béatrice Vincent

Repas sur place le soir et buvette à partir de 14h

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Place de la République Tuchan 11350 Aude Occitanie +33 6 80 25 42 04

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English :

When the sixteenth arrondissement revolts and takes on the air of barricades because an emergency shelter is about to open its doors.

It all begins with a hectic information meeting, witnessed first-hand by two sociologists. A multitude of characters, furious or worried residents, are then revealed to the researchers, meticulous analysts of the mechanisms at work in the heart of the richest districts of Paris.

By Michel Pinçon and Monique Pinçon-Charlot.

Directed by Anne Veyry, David Ruellan and Béatrice Vincent

With Anne Veyry, David Ruellan and Béatrice Vincent

Evening meal and refreshment bar from 2 p.m

L’événement LE FESTIVAL DE THÉÂTRE DE SÉGURE A 10 ANS PANIQUE DANS LE SEIZIÈME ! Tuchan a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières & Salanque