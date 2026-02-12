Le festival des cultures africaines de pau Salle gaston bonheur Pau
Salle gaston bonheur 136 av. du buros Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Le festival des cultures africaines de Pau va se dérouler de manière suivante:
Jeu, défilé en tenue traditionnelle, gastronomie africaine, spectacle de marionnette et de danse, découverte de musique et d’instrument traditionnelle africaine, conte ,et exposition afritude .
danceafrikadanse64@gmail.com
