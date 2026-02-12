Le festival des cultures africaines de pau Salle gaston bonheur Pau

Le festival des cultures africaines de pau

Salle gaston bonheur 136 av. du buros Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le festival des cultures africaines de Pau va se dérouler de manière suivante:

Jeu, défilé en tenue traditionnelle, gastronomie africaine, spectacle de marionnette et de danse, découverte de musique et d’instrument traditionnelle africaine, conte ,et exposition afritude .

Salle gaston bonheur 136 av. du buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 22 14 05 danceafrikadanse64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le festival des cultures africaines de pau

L’événement Le festival des cultures africaines de pau Pau a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Pau