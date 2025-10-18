LE FESTIVAL DES ENFANTS Rieux-Volvestre

LE FESTIVAL DES ENFANTS Rieux-Volvestre samedi 18 octobre 2025.

LE FESTIVAL DES ENFANTS

École élémentaire Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Venez participer à la 5ème édition du Festival des enfants à Rieux-Volvestre !

Organisé par la Compagnie Elefanto. .

École élémentaire Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie leniddeselefanto@gmail.com

English :

Come and take part in the 5th Children’s Festival in Rieux-Volvestre!

German :

Nehmen Sie an der 5. Ausgabe des Kinderfestivals in Rieux-Volvestre teil!

Italiano :

Venite a partecipare al 5° Festival dei bambini di Rieux-Volvestre!

Espanol :

Participe en el 5º Festival de la Infancia de Rieux-Volvestre

