LE FESTIVAL DES ENFANTS Rieux-Volvestre

École élémentaire Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Venez participer à la 5ème édition du Festival des enfants à Rieux-Volvestre !
Organisé par la Compagnie Elefanto. .
École élémentaire Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie leniddeselefanto@gmail.com
English :
Come and take part in the 5th Children’s Festival in Rieux-Volvestre!
German :
Nehmen Sie an der 5. Ausgabe des Kinderfestivals in Rieux-Volvestre teil!
Italiano :
Venite a partecipare al 5° Festival dei bambini di Rieux-Volvestre!
Espanol :
Participe en el 5º Festival de la Infancia de Rieux-Volvestre
