Le Festival des Familles Pontivy communauté Pontivy
dimanche 27 septembre 2026 · Pontivy communauté · Pontivy
Informations pratiques
Pontivy
Le Festival des Familles
Pontivy communauté 1 Place Ernest Jan Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-09-27 2026-10-12
Près de seront proposées sur tout le territoire : spectacles, ateliers, jeux, cinéma, musique, activités en famille… mais aussi des rendez-vous autour de l’alimentation, du numérique et de la parentalité.
: !
Cette journée festive sera l’occasion de profiter en famille d’un programme d’animations varié : ferme pédagogique, activités manuelles, graff, skate, magie, ateliers pour les tout-petits…
Et ce n’est que le début : le festival se poursuit ensuite avec de nombreux rendez-vous du 12 au 31 octobre.
Découvrez dès maintenant le programme complet du Festival des Familles 2026 : https://www.pontivy-communaute.bzh/festival-des-familles…/ .
Pontivy communauté 1 Place Ernest Jan Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Festival des Familles Pontivy a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Pontivy (Morbihan)
- Balade en toue cabanée Rue de la Fontaine Pontivy 16 septembre 2026
- JEP : Exposition : Le jeu « Terre des Rohan » vu par son illustratrice Espace Kenere, médiathèque Pontivy 18 septembre 2026
- JEP : Déambulation immersive dans Tréleau, balade et anecdotes Pontivy 19 septembre 2026
- JEP : Le conservatoire de Pontivy Communauté Conservatoire de Pontivy Communauté Pontivy 19 septembre 2026
- JEP : Immersion dans la vie des écuyers et palefreniers au château de Pontivy Château de Pontivy Pontivy 19 septembre 2026