Le Festival des Familles Pontivy communauté Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Le Festival des Familles

Pontivy communauté 1 Place Ernest Jan Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-27 2026-10-12

Près de seront proposées sur tout le territoire : spectacles, ateliers, jeux, cinéma, musique, activités en famille… mais aussi des rendez-vous autour de l’alimentation, du numérique et de la parentalité.

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Cette journée festive sera l’occasion de profiter en famille d’un programme d’animations varié : ferme pédagogique, activités manuelles, graff, skate, magie, ateliers pour les tout-petits…

Et ce n’est que le début : le festival se poursuit ensuite avec de nombreux rendez-vous du 12 au 31 octobre.

Découvrez dès maintenant le programme complet du Festival des Familles 2026 : https://www.pontivy-communaute.bzh/festival-des-familles…/ .

Pontivy communauté 1 Place Ernest Jan Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Le Festival des Familles Pontivy a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté