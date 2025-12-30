LE FESTIVAL DES LANTERNES JARDIN D’ACCLIMATATION Paris

LE FESTIVAL DES LANTERNES Début : 2026-02-21 à 18:00. Tarif : – euros.

JARDIN D’ACCLIMATATION – PARIS BILLET SOIREE DATÉ LE JAPON EN LUMIERES Sous le haut patronage de l’Ambassade du Japon en France Billet soirée daté Le Japon en lumières valable pour 1 soirée du 10/12/2025 au 08/03/2026 de 18h à 21h30 (dernières entrées à 21h)Fermé les lundis et mardis, hors vacances scolairesLe Jardin d’Acclimatation s’illumine aux couleurs du Japon et annonce l’édition 2025-2026 de son festival des lanternes : Le Japon raconté en 2000 lanternes, un voyage magique au cœur de la culture japonaise. Trois univers pour trois fois plus de poésie – Un parcours guidé qui nous fait voyager de Kyoto à Tokyo Un itinéraire unique à travers plusieurs univers thématiques : – La zone traditionnelle, véritable hommage aux temples et aux rituels ancestraux – La zone pop-moderne, haute en couleurs, inspirée des mangas, de l’animation et de la culture kawaii. – La zone paysage et nature, avec des lanternes en forme de cerisiers en fleurs, carpes koï et jardins zen. Un parcours pensé comme une immersion totale, entre émerveillement visuel et découverte culturelle. Informations pratiques :Accessible PMRPas de parkingHors attractions Hors restauration

JARDIN D’ACCLIMATATION BOIS DE BOULOGNE 75116 Paris 75