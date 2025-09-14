Le Festival des Places – la place en mouvement Théâtre Sarah Bernhardt (ex Théâtre de la Ville) Paris

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE – LA PLACE EN MOUVEMENT

Place du Châtelet

Journée en partenariat avec le Paris Université Club (PUC) et la Puissance du Lien

PROGRAMME

10h00-12h00

Agora du Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt

Rendez-vous avec Lauren Rembi, championne du monde d’épée par équipes (2025) et les maîtres d’armes de la section escrime du PUC pour assister à des démonstrations spectaculaires et vous initier à ce sport passionnant, accompagnés par deux violonistes du Concert de la Loge.

11h30-12h30

Venez participer à un moment de danse urbaine avec le Cours Anna,

une rencontre entre des amateurs et des professionnels pour un moment joyeux et participatif.

12h30-13h00 & 14h00-14h30

Performance “Tous les Français” de Simon Roth

Chorégraphe issu du concours ‘Danse Élargie 2024’ du Théâtre de la Ville, Simon Roth propose à une trentaine d’interprètes de 5 ans à 90 ans, non-professionnels et représentatifs de la société française, de participer à une samba politique et cathartique. À partir d’archives sonores d’extraits de discours politiques, il les invite à initier un mouvement à partir de leurs émotions, de leurs sensations pour ensuite mieux se retrouver ensemble par l’apprentissage d’une chorégraphie.

16h30-17h30

Concert – So Kalmery

L’histoire de So Kalmery est celle, picaresque, d’un musicien prodige, un voyageur insatiable, un poète, chanteur, danseur à la recherche des racines et des valeurs de l’humanité… Un personnage drôle et mystique qui joue une musique au-delà des frontières, à la croisée du blues, de la folk, de la chanson et du Brakka…

17h30-19h00

Thé dansant – Les Balochiens

Ça danse sur la piste et dans les têtes ! Un bal populaire qui vous transporte avec fantaisie du vieux Paris de la môme Piaf jusqu’au Bayou du Limousin, en passant par la Havane du Social Club et la Place Rouge aux 100 000 volts… Autant d’airs et de rythmes d’hier et d’aujourd’hui pour une musique du monde d’ici et d’ailleurs.

Des tables de ping-pong seront à disposition toute la journée, place du Châtelet et dans l’Agora du Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt.

Gratuit et accessible à toutes et tous, le festival transforme l’espace public en terrain d’expression, de rencontres, de pratiques culturelles et sportives.

Le dimanche 14 septembre 2025

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Théâtre Sarah Bernhardt (ex Théâtre de la Ville) 2 place du chatelet 75004 Paris