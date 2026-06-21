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Le Festival des Places se pose Place d’Italie Place d’Italie, parvis de la Mairie du 13ᵉ et Jardin Françoise Giroud Paris

Le Festival des Places se pose Place d’Italie Place d’Italie, parvis de la Mairie du 13ᵉ et Jardin Françoise Giroud Paris

Le Festival des Places se pose Place d’Italie Place d’Italie, parvis de la Mairie du 13ᵉ et Jardin Françoise Giroud Paris dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Place d'Italie, parvis de la Mairie du 13ᵉ et Jardin Françoise Giroud

Adresse : Place d'Italie

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Le Festival des Places transformera une nouvelle fois la place d’Italie en lieu de rencontre et de partage à travers un ensemble de pratiques culturelles et sportives, participatives et multidisciplinaires. Un rendez-vous ouvert à toutes et à tous, au croisement de la création, de l’innovation et de la vie citoyenne.

Au programme : consultations poétiques, animations sportives et culturelles, ateliers participatifs, concert et bal !

En clôture de Treize’Estival, le Festival des Places, organisé par le Théâtre de la Ville se posera place d’Italie.
Le dimanche 28 juin 2026
de 11h00 à 22h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-29T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T22:30:00+02:00

Place d’Italie, parvis de la Mairie du 13ᵉ et Jardin Françoise Giroud Place d’Italie  75013 Paris
https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207


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