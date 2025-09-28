Le festival des Places : sortez ! dansez ! place du Châtelet Paris

Le festival des Places : sortez ! dansez ! place du Châtelet Paris dimanche 28 septembre 2025.

Dimanche 28 septembre

Place du Châtelet

11h30 | Durée 1h

Atelier de dancehall

Atelier de danses urbaines mené par la Compagnie Amala Dianor



L’énergie jamaïcaine au cœur de la place:

Mwendwa Marchand et Carl Reptincel forment un duo depuis 2016 ayant inscrit un parcours significatif dans l’univers dancehall au cours des dernières années , que ce soit dans différents groupes, battles et plateformes pédagogiques. Aujourd’hui ils créent le collectif Outside au sein duquel ils évoluent toujours dans l’enseignement et l’univers underground des battles mais aussi au plateau avec leur création «OUT/SIDE » où ils mettent en lumière leur écriture artistique singulière.L’atelier sera précédé d’un échauffement mené par Jordan John Hope.

13h00 | Durée 1h

Atelier de coupé-décalé

Atelier de danses urbaines mené par la Compagnie Amala Dianor

La fête ivoirienne en mouvement: le coupé-décalé, style né en Côte d’Ivoire, est réputé pour ses rythmes festifs, ses pas inventifs, ses enchaînements percussifs. Un atelier mené par Tatiana Gueria Nade et Enock Kalubi Kadima

14h00 | Durée 1h

Atelier de pantsula

Atelier de danses urbaines mené par la Compagnie Amala Dianor

Le rythme effréné de l’Afrique du Sud: découvrez le pantsula, une danse originaire des townships sud-africains, vive, syncopée, faite de jeux rapides de pieds, d’expressions de groupe et d’une énergie collective forte. Atelier mené par Kgotsofalang

15h30 | Durée 1h

Atelier de waacking

Atelier de danses urbaines mené par la Compagnie Amala Dianor

Des clubs disco aux scènes urbaines: Entrez dans l’univers du waacking : gestes amples et stylés, travail des bras, poses dramatiques, expressivité et groove. Une danse issue de la scène disco des années 70-80, réinventée sur les pistes urbaines. Atelier de waacking, mené par Asia Zonta et Sangram Mukhopadhyay

16h30 & 17h40 | Durée 15 min

Performance ‘Synchronicité’ du CCN-Ballet de Lorraine

Direction artistique : Thomas Jolly

Chorégraphie : Maud Le Pladec

Stylisme et costumes : Daphné Bürki

Direction musicale : Victor Le Masne

Interprètes : les danseuses et danseurs du CCN – Ballet de Lorraine

La fresque chorégraphique de Maud Le Pladec, révélée aux JO 2024, se déploie sur la Place du Châtelet !

Créé en juillet 2024 pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, Synchronicité est une fresque chorégraphique de Maud Le Pladec, présentée sous la direction artistique de Thomas Jolly. Retransmis dans le monde entier depuis l’île de la Cité, ce tableau rassemblait 250 interprètes et mettait à l’honneur l’excellence des savoir-faire de l’artisanat français, sublimés par la danse.

Dans le cadre du Festival des Places, le CCN – Ballet de Lorraine fait revivre ce moment exceptionnel au cœur de la ville, sur la Place du Châtelet. Les 25 danseuses et danseurs de la compagnie redonnent souffle et intensité à cette création, offrant au public une expérience rare : partager l’éclat d’un instant historique dans l’espace public, à ciel ouvert.

16h40 | Durée 1h

Atelier de danse électro

Atelier de danses urbaines mené par la Compagnie Amala Dianor

L’électro, danse née en France: plongez dans les mouvements liés à la musique électronique : basses, fréquences, énergie brute. Un atelier mené par Sparrow et Slate Hemedi aka Crazy pour laisser parler le corps dans un univers sonore enveloppant, pour danser avec précision, rapidité, inventivité.



18h00 | Durée 1h30

DJ Set avec Awir Leon

La place se transforme en dancefloor: entre hip-hop alternatif, électro expérimentale et écriture soul, Awir Leon est une voix singulière de la scène musicale. D’abord danseur, il transpose dans sa musique une rythmique physique, empreinte de mouvement. Depuis plus de dix ans, il compose les musiques des créations d’Amala Dianor, accompagnant et nourrissant l’univers chorégraphique du danseur et chorégraphe. Puisant dans les sons émergents de l’underground des grandes métropoles, il offre une expérience sonore aussi intense que vibrante.

Ce week-end, le Festival des Places vous accueille sur la place du Châtelet, avec de nombreux ateliers de danse menés par la compagnie Amala Dianor et la présence exceptionnelle des danseurs du CCN-Ballet de Lorraine et de la chorégraphe Maud Le Pladec.

Venez danser sur la place pour clore ensemble cette édition 2025 du Festival des Places !

Le dimanche 28 septembre 2025

de 11h30 à 19h30

gratuit Tout public.

place du Châtelet place du Châtelet 75004 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/saison-2025-26/le-festival-des-places