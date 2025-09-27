Le Festival des Possibles Le Mazette Paris
Le Festival des Possibles Le Mazette Paris samedi 27 septembre 2025.
Une journée pour se (re)trouver, se rencontrer, partager, s’inspirer, se (re)motiver face à tous les enjeux qui nous sont communs : l’écologie, la justice sociale, l’art, l’engagement militant, l’alimentation, le sport, la nature, et bien d’autres.
Au programme :
Théâtre d’impro, poterie, danse
Musique live & comedy club
Conférences, débats mouvants & podcasts live et micro-aventures
Ateliers bien-être
Restauration @funkymama.traiteur & bar toute la journée
Samedi 27 septembre 2025
⏰ De 12h à 18h
@lemazette – 69 quai de la Rapée, Paris
️ Entrée libre et GRATUITE
Plus d’infos sur @festival_despossibles
Le samedi 27 septembre, viens participer au Festival des Possibles au Mazette sur les bords de Seine à Paris !
Le samedi 27 septembre 2025
de 12h00 à 18h00
gratuit sous condition
Gratuit sous réserve d’inscription.
Tout public.
Le Mazette 69 Port de la Rapée 75012 Paris
https://dice.fm/event/oewkk5-festival-des-possibles-talks-dj-sets-live-27th-sep-le-mazette-paris-tickets?lng=fr +33646771709 contactfestivaldespossibles@gmail.com