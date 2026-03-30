Le F’Estival d’Holnon 2026 Holnon
Le F’Estival d’Holnon 2026 Holnon vendredi 3 juillet 2026.
Le F’Estival d’Holnon 2026
Esplanade Charles de Gaulle Holnon Aisne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
Le F’Estival d’Holnon revient pour une deuxième édition les 3 et 4 juillet 2026.
Au programme musique, bonne humeur, brasseurs & restauration sur place… et surtout vous !
Programmation à venir.
Vendredi 3 juillet (18h à 1h)
Samedi 4 juillet (18h à 1h30)
À l’esplanade Charles de Gaulle à Holnon.
Entrée
– 6 € (avec gobelet de 50 cl inclus) pour 1 jour
– 10 € (avec gobelet de 50 cl inclus) pour 2 jour
Alcool interdit aux mineurs.
Le F’Estival d’Holnon revient pour une deuxième édition les 3 et 4 juillet 2026.
Au programme musique, bonne humeur, brasseurs & restauration sur place… et surtout vous !
Programmation à venir.
Vendredi 3 juillet (18h à 1h)
Samedi 4 juillet (18h à 1h30)
À l’esplanade Charles de Gaulle à Holnon.
Entrée
– 6 € (avec gobelet de 50 cl inclus) pour 1 jour
– 10 € (avec gobelet de 50 cl inclus) pour 2 jour
Alcool interdit aux mineurs. .
Esplanade Charles de Gaulle Holnon 02760 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 61 51
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English :
The F?Estival d?Holnon returns for a second edition on July 3 and 4, 2026.
On the program: music, good spirits, brewers & on-site catering? and, above all, you!
Program to come.
Friday, July 3 (6pm to 1am)
Saturday, July 4 (6pm to 1:30am)
At esplanade Charles de Gaulle in Holnon.
Admission
– 6 ? (including 50 cl cup) for 1 day
– 10 ? (including 50 cl cup) for 2 days
Alcohol forbidden to minors.
L’événement Le F’Estival d’Holnon 2026 Holnon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Saint-Quentinois
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