Le F’Estival d’Holnon 2026

Esplanade Charles de Gaulle Holnon Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Le F’Estival d’Holnon revient pour une deuxième édition les 3 et 4 juillet 2026.

Au programme musique, bonne humeur, brasseurs & restauration sur place… et surtout vous !

Programmation à venir.

Vendredi 3 juillet (18h à 1h)

Samedi 4 juillet (18h à 1h30)

À l’esplanade Charles de Gaulle à Holnon.

Entrée

– 6 € (avec gobelet de 50 cl inclus) pour 1 jour

– 10 € (avec gobelet de 50 cl inclus) pour 2 jour

Alcool interdit aux mineurs.

Le F’Estival d’Holnon revient pour une deuxième édition les 3 et 4 juillet 2026.

Au programme musique, bonne humeur, brasseurs & restauration sur place… et surtout vous !

Programmation à venir.

Vendredi 3 juillet (18h à 1h)

Samedi 4 juillet (18h à 1h30)

À l’esplanade Charles de Gaulle à Holnon.

Entrée

– 6 € (avec gobelet de 50 cl inclus) pour 1 jour

– 10 € (avec gobelet de 50 cl inclus) pour 2 jour

Alcool interdit aux mineurs. .

Esplanade Charles de Gaulle Holnon 02760 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 61 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The F?Estival d?Holnon returns for a second edition on July 3 and 4, 2026.

On the program: music, good spirits, brewers & on-site catering? and, above all, you!

Program to come.

Friday, July 3 (6pm to 1am)

Saturday, July 4 (6pm to 1:30am)

At esplanade Charles de Gaulle in Holnon.

Admission

– 6 ? (including 50 cl cup) for 1 day

– 10 ? (including 50 cl cup) for 2 days

Alcohol forbidden to minors.

L’événement Le F’Estival d’Holnon 2026 Holnon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Saint-Quentinois